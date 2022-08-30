استشارى أورام الثدى: بروتوكول الصحة لعلاج سرطان الثدى الأحدث عالميا

قالت الدكتورة سارة زيتون استشارى جراحات أورام الثدى، إن سرطان الثدى هو المرض الأكثر انتشارا بين السيدات، مشيرة إلى أنه كلما كان الكشف مبكرًا عن وجود المرض كلما كان الشفاء منه بنسبة 100 %، بالإضافة للاكتفاء بالجراحة فقط وعدم اللجوء للعلاج الإشعاعى أو الكيماوى أو الهرمونى، بجانب انخفاض نسبة الأدوية التى تتناولها المريضة.

أضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج السفيرة عزيزة، المذاع عبر فضائية dmc، والذى تقدمه الإعلاميتين جاسمين طه ونهى عبدالعزيز، إن بروتوكول وزارة الصحة الحالى لعلاج المصابات بسرطان الثدى، يعتبر الأحدث حاليا فى العالم، مؤكدة أن كافة الأدوية موجودة بالمجان فى وزارة الصحة.

أشارت إلى أنه يتعين على كل سيدة تجاوزت سن الأربعين بضرورة عمل متابعات دورية للتأكد من عدم إصابتها بسرطان الثدى حتى إذا لم تشعر بأى أعراض..

يُذّكر أن برنامج السفيرة عزيزة، يُذاع يومياً من السبت إلى الأربعاء، فى تمام الساعة الثالثة عصراً، وتتبادل على تقديمه 6 مذيعات وهن، الأستاذة القديرة سناء منصور، جاسمين طه، شيرين عفت، نهى عبدالعزيز، سالى شاهين، ورضوى حسن.

ويتناول البرنامج كافة القضايا والأخبار المجتمعية التى تهتم بها الأسرة المصرية بجميع عناصرها، بجانب حرصه على متابعة أخبار الموضة والأزياء، ورصد قصص النجاح المختلفة لسفيرات مصر فى كل مكان داخل وخارج مصر، الاتى حققن نجاحات فى مجالات مختلفة.

كما يشكل الطفل المصرى، وتربيته ونشأة، أحد المحاور الرئيسية للبرنامج، وذلك من خلال استضافة المتخصصين فى التربية والرياضة والتغذية لتقديم نصائح إلى الأمهات والأباء للتعامل مع أبنائهم وتربيتهم بشكل سليم.