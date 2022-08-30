ارتفاع سعر نفط عُمان 2.66 دولار ليسجل 103.12دولار للبرميل

كتبت - مروة الغول

بلغ سعر نفط عمان الرسمى اليوم الثلاثاء، تسليم شهر أكتوبر القادم 103.12 دولار.

وشهد سعر نفط عمان اليوم ارتفاعاً بلغ 2.66 دولار، مقارنة بسعر يوم أمس الاثنين البالغ 100.46 دولار.

تجدر الإشارة إلى أن المعدل الشهرى لسعر النفط الخام العمانى تسليم شهر أغسطس الجاري بلغ 112.93 دولار للبرميل، مرتفعاً بمقدار 5.71 دولار مقارنة بسعر تسليم شهر يوليو الماضى وذلك وفقا لوكالة الأنباء العمانية.

وكانت أسعار النفط بالأسواق العالمية قد سجلت مكاسب أسبوعية، حيث ارتفع خام القياس العالمى برنت بنحو 4.4%، كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكى بنحو 2.9%.