اتخاذ الإجراءات القانونية فى واقعة تعدى مشرفة على طفلين بدار رعاية بالقاهرة

كتب محمود عبد الراضي

كشفت أجهزة الأمن بالقاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مدير الأمن ملابسات تداول منشور عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يتضمن اتهام القائمين على إحدى دور رعاية الأطفال بالقاهرة بسوء معاملة الأطفال المودعين بها.

تبين تلقى قسم شرطة التجمع الخامس بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء محمد عبد الله مدير المباحث، واللواء علاء بشندي رئيس مباحث المديرية، بلاغ أحد الأشخاص ضد (مديرة إحدى دور رعاية الأطفال بدائرة القسم ، وآخر مشرف بذات الدار "يحمل جنسية إحدى الدول") لقيام الأخير بالتعدى بالضرب على طفلين من المودعين بالدار.

توجهت مأمورية من الجهات المختصة للدار المشار إليها، وتبين حدوث واقعة تعدى بالضرب أخرى على طفلين آخرين من قِبل "إثنين من المشرفين بالدار من بينهما المشرف المذكور"، وبسؤال مديرة الدار أفادت بأن المشرف المشار إليه تقدم بإستقالته عقب مجازاته، وتبين عدم وجود المشرفة الآخرى فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.