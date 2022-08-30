اليوم السابع
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إغلاق حقلى مجنون والشعبية النفطى بمحافظة البصرة من قبل مسلحين

الثلاثاء، 30 أغسطس 2022 10:19 ص
إغلاق حقلى مجنون والشعبية النفطى بمحافظة البصرة من قبل مسلحين العراق
كتب سمير حسنى

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أفادت مصادر إعلامية بأن مسلحون أغلقوا حقل مجنون النفطى بمحافظة البصرة، وأجبروا الموظفين العاملين فى الحقل على العودة إلى منازلهم.

كما أغلق مسلحون آخرون مصفى الشعيبة النفطى بالكامل بالبصرة من خلال قطع الطريق الرئيس المؤدى إليه.

أفادت مصادر إعلامية اليوم الثلاثاء بارتفاع عدد القتلى فى العراق إلى 30 شخصا.

ودفعت الاشتباكات وحدات من الجيش وأجهزة الأمن العراقية للتدخل والسيطرة على القصر الجمهورى بالقوة وإخلائه من أنصار التيار الصدرى الذين اقتحموه إثر إعلان الصدر اعتزاله العمل السياسى احتجاجا على عدم رغبة الحكومة العراقية بإجراء انتخابات نيابية مبكرة فى ظل انعدم إمكانية تشكيل ائتلاف شيعى ذو أغلبية فى البرلمان العراقي.

ومن جهته ناشد رئيس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمى السيد مقتدى الصدر لحث أنصاره على مغادرة المبانى الحكومية التى استولوا عليها.

ويذكر أن السيد مقتدى الصدر أعلن عن بدئه فى الإضراب عن الطعام حتى انتهاء أعمال العنف فى العراق.


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