اليوم السابع
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إصابة 9 أشخاص إثر اصطدام ميكروباص بكارتة طريق أسيوط الغربى

الثلاثاء، 30 أغسطس 2022 02:21 م
إصابة 9 أشخاص إثر اصطدام ميكروباص بكارتة طريق أسيوط الغربى اسعاف - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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أصيب 9 أشخاص في حادث تصادم سيارة ميكروباص بكارتة أسيوط بالطريق الغربي القادم من الجيزة، اتجاه أسيوط بنطاق محافظة الجيزة، وتم نقل المصابين الى المستشفى.
 
تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بوقوع حادث مروري، ووجود مصابين بكارتة أسيوط بالطريق الغربي القادم من الجيزة، اتجاه أسيوط بنطاق المحافظة.
 
علي الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف، وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ميكروباص اختلت عجلة القيادة بيد السائق، مما تسبب فى اصطدام السيارة بكارتة أسيوط، ونتج عن الحادث إصابة 9 أشخاص جرى نقلهم إلى مستشفي الهرم لتلقي العلاج اللازم.
 
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
 
 
 

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