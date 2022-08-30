إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم بكفر الشيخ

كفر الشيخ - محمد سليمان

أصيب، 5 أشخاص، في حادث تصادم تروسيكل بدراجة نارية بالقرب من كوبري طلبة بسيدي سالم، ليجري الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين، إلي مستشفي سيدي سالم المركزي، عن طريق سيارات الإسعاف.

تلقى اللواء خالد عبدالسلام، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، واللواء خالد المحمدي، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن كفر الشيخ، إخطار من مأمور مركز شرطة سيدي سالم يفيد بوقوع حادث تصادم تروسيكل بدراجة نارية بالقرب من كوبري طلبة بسيدي سالم، نتج عنه إصابة 5 أشخاص بإصابات مختلفة ما بين كسور وكدمات وسحجات متفرقة بالجسد.

وتبين من سجلات مستشفي سيدي سالم المركزي أن المصابين هم : عبد الله بسيوني زيدان، 20 عام، مصاب بإشتباه كسر بالكتف الأيسر، كما أصيب زيدان مغازي زيدان، 25 عام، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسد، وأصيب عبد الله يحي البيلي 30 عام، بكسر بالكتف الأيمن، وأصيبت نهي محمد زكي زيدان، 22 عان، بكدمات وسحجات متفرقد بالجسد، وأصيب سميح محمد محمد، 25 عام، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسد، فيما جري عمل الفحوصات والأشعات الطبية اللازمة لجميع المصابين، داخل مستشفي سيدي سالم المركزي، وحالتهم الصحية مستقرة.