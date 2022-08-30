إصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم على الطريق الزراعى الغربى بالعسيرات سوهاج

شهد الطريق الزراعى الغربى دائرة مركز شرطة العسيرات جنوب محافظة سوهاج وقوع حادث تصادم على الطريق بين سيارة نصف نقل ودراجة بخارية نتج عن الحادث إصابة 3 أشخاص تم نقلهم للمستشفى المركزى لتلقى العلاج.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مأمور مركز شرطة العسيرات يفيد بوقوع مصادمة على الطريق الزراعى الغربى دائرة المركز ووجود مصابين تم الدفع بقوات إدارة المرور وتم رفع أثار الحادث وإعادة حركة السر على الطريق عقب توقفه جزئيا.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها ضباط وحدة مباحث مركز شرطة العسيرات أنه أثناء سير سيارة نصف نقل " قيادة المدعو حسام ع م ع 46 سنة سائق ويقيم دائرة مركز طما اختلت عجلة القيادة بيده واصطدم بدراجة بخارية قيادة المدعو فارس ى ر 18 سنة عامل ويقيم دائرة المركز.

نتج عن الحادث إصابة كل من قائد الدراجة البخارية " جرح بفروة الرأس وكدمات متفرقة بالجسم " ومحمد ع م ع 20 سنة عامل " باشتباه كسر بالساق اليمنى وكدمات متفرقة بالجسم " ومحمد ر ى ر 27 سنة عامل " باشتباه كسر بالساق اليمنى " من مستقلى الدراجة البخارية ويقيمون بذات الناحية.

وبسؤال قائد السيارة والمصابين بمضمون ما تقدم وأضاف الأول بأنه أثناء سيره فوجئ بالمذكورين ولم يتمكن من مفاداتهم تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التى تولت التحقيق.