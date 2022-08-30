إزالة 68 حالة تعد على الأراضى الزراعية بالبحيرة بمساحة 18 ألف متر

شهدت مدن ومراكز محافظة البحيرة عددا من الحملات لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة.
وأسفرت الحملات الرقابية عن إزالة 68 حالة تعد بنطاق 12 مركزا، بإجمالى مساحة بلغت 18540 مترا.
وتأتى هذه الحملات الرقابية وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بضرورة الحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها.
كما تأتى وفق جهود محافظة البحيرة ضمن الموجة 20 لإزالة التعديات علي أملاك الدولة والأراضي الزراعية لمنع اى تعدى جديد نهائيا وإزالة فورية فى المهد وكذا التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية وتفعيل كافة الإجراءات التي من شأنها تذليل العقبات أمام التنفيذ للحفاظ على حق الدولة والشعب وحماية الرقعة الزراعية والالتزام ببذل أقصى جهد والتعامل بكل حسم بقرارات فورية للقضاء على تلك الظاهرة.
إزالة 68 حالة تعد على الأراضى الزراعية بالبحيرة بمساحة 18 ألف مترالثلاثاء، 30 أغسطس 2022 02:31 م
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شهدت مدن ومراكز محافظة البحيرة عددا من الحملات لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة.
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