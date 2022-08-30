إزالة 5 حالات تعدٍ وغلق وتشميع 10 محلات مخالفة فى أسوان

أسوان - عبد الله صلاح

كلف أشرف عطية، محافظ أسوان، رؤساء المراكز والمدن بالتنسيق المتواصل والمستمر مع الأجهزة الأمنية، وكافة الجهات المعنية لإزالة مختلف أشكال تعديات البناء أو الزراعية أو الرى سواء الصادر لها قرارات إزالة سابقة أو فى المهد أو التى يتم رصدها عبر منظومة المتغيرات المكانية للحفاظ على كل شبر من أراضى أملاك الدولة.

وشدد المحافظ، فى بيان صحفى، على ضرورة أن يتوازى مع ذلك قيام المحليات بتنفيذ أعمال رفع الإشغالات والتراكمات والمخلفات، بجانب القيام بمراجعة تراخيص المحلات والأنشطة التجارية المختلفة، والتفاعل مع أى شكاوى أو مطالب جماهيرية أولاً بأول.

وفى نفس السياق قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بقيادة سيد مدنى بتنظيم حملة إستهدفت الإزالة الفورية لعدد 5 حالات بمساحة 2250 م2 بنطاق حى شرق بمنطقة كيما عبارة عن أسوار ومبانى، وهو الذى توازى مع تنظيم حملة بنطاق حى جنوب إستهدفت غلق وتشميع لـ9 محلات مخالفة لعدم وجود رخصة نشاط، وكذا غلق وتشميع ورشة مخالفة بدون رخصة داخل إحدى المناطق السكنية حيث شارك فى فعاليات الحملة نواب رئيس المدينة ورئيس الحى والعاملين والفنيين بالوحدة المحلية بالتعاون مع قسم شرطة المرافق بقيادة العميد محمد الجندى.

كما تم إزالة تنده مخالفة ورفع عدد من الإشغالات بنطاق حى الصداقة الجديد، وتواكب مع ذلك قيام الوحدة المحلية بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بإصلاح العاملين والفنيين لكسر بخط مياه 4 بوصة بقرية رقم 6 بنطاق قرى كركر.