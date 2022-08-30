إزالة 5 حالات تعدٍ على الأرض الزراعية بمركزى الفيوم وسنورس.. صور

قال المهندس على مسعد القائم بأعمال مدير مديرية الزراعة بالفيوم أنه فى إطار أعمال الموجه 20 لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة تم إزالة 5 حالات تعدٍ بالبناء على الأراضى الزراعية بمركزى الفيوم وسنورس.

كانت حملة من جهاز حماية الأراضى بالمديرية بقيادة المهندس حسام السيد مدير عام الحمايه بالتنسيق مع مديرى الإدارات الزراعية والوحدات المحلية بالمراكز ومدن المحافظة بالتعاون مع قوات الشرطة والأجهزة المعنية تمكنت بالتنسيق مع الوحدة المحلية بمركز الفيوم من تنفيذ إزالة التعديات الواقعة على الأرض الزراعية بنواحى المركز وبلغت حالتى تعدى بالبناء على مساحة 4 قراريط أرض زراعية.

كما تمكنت الإدارة الزراعية بمركز سنورس بقيادة المهندس أحمد عبد الرازق مدير الإدارة بالتنسيق مع الوحده المحلية برئاسة المهندس محمود هاشم رئيس مركز ومدينة سنورس بتنفيذ إزالة 3 حالات وهى فى المهد الأولى بنقالية بمساحة 18 سهما. والثانية بترسا بمساحة قيراط والثالثة بالسليين بمساحة 16 سهما وهم عبارة عن حفر أساس وطوب بلوك وخشب للأعمدة وتم إزالتهم بالكامل.