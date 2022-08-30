إزالة 11 حالة تعد على حرم نهر النيل بالخانكة فى القليوبية

القليوبية إبراهيم سالم

شنت الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالقليوبية بقيادة المهندس أسامة خليل وكيل وزارة الري، حملة مكبرة ضمن الحملات التي تشنها وزارة الموارد المائية والري للتصدي لكافة أشكال التعدي وإزالة المخالفات على حرم نهر النيل والمجاري المائية لحمايتها، حيث تضمنت الحملة تنفيذ قرارات إزالة بمركز الخانكة بزمام هندسة ري قليوب.



وأوضحت الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالقليوبية، أنه تفعيلا لتوجيهات رئيس الجمهورية، ووزير الموارد المائية والري، بشأن التصدي لكافة أشكال التعدي وإزالة المخالفات واستمرارا للحملات المكبرة التي تقوم بها وزارة الموارد المائية والري، وذلك لحماية المجاري المائية من كافة أشكال التعدي، تم تنفيذ 11 قرار إزالة بمركز الخانكة بزمام هندسة ري قليوب.



وفي سياق أخر استعرض قطاع حماية النيل موقف حملات الإزالات الكبرى الجارية بمختلف المحافظات، وتكليف قيادات القطاع في المحافظات بالاستمرار فى بذل الجهد والتأكيد على الجاهزية التامة لكافة المعدات اللازمة لتنفيذ الإزالات، مع التنسيق مع الأجهزة الأمنية وأجهزة المحافظات.



يذكر أن أجهزة الوزارة تعمل علي مدار الساعة وخلال الإجازات الرسمية لمواجهة هذه التعديات أيًا كان حجمها ومرتكبها وذلك بهدف الحفاظ على نهر النيل وضمان حسن إدارة وتشغيل المنظومة المائية وحماية أملاك الدولة.



يشار إلى أن قطاع حماية النيل يعد أحد القطاعات الرئيسية بوزارة الموارد المائية والرى، وتتمثل أهميته فى أنهم مسئولين عن الإشراف ومتابعة شريان الحياة فى مصر، فالنهر ينقل الاحتياجات المائية اللازمة لشبكة رى عملاقة طولها حوالى 33 ألف وأيضًا لكافة الاستخدامات الأخرى منها مياه شرب وصناعة وخلافه ويلزم القيام بالعديد من المهام للوفاء بهذه الاحتياجات.



جانب من الحملة



خلال الحملة