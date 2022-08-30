اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 30 أغسطس 2022 02:54 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

إخماد حريق اشتعل فى سيارة ملاكى على طريق الفيوم الصحراوى

الثلاثاء، 30 أغسطس 2022 02:34 م
إخماد حريق اشتعل فى سيارة ملاكى على طريق الفيوم الصحراوى حريق سيارة - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
اشتعل حريق بسيارة ملاكي بطريق مصر الفيوم الصحراوى قبل البوابة الجديدة بالقرب مقابر الفيوم بنطاق محافظة الجيزة، وتم الاستعانة برجال الحماية المدنية ومحاصرة النيران وإخمادها دون إصابات، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.
 
تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد اشتعال حريق بسيارة ملاكي بطريق الفيوم الصحراوى، وانتقل على الفور رجال الحماية المدنية إلى محل الواقعة، وتم محاصرة الحريق وإخماده دون إصابات.
 
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

حريق سيارة

اخبار الحوادث

طريق الفيوم الصحراوى

اخبار عاجلة

زحام مرورى



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة