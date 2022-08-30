إخماد حريق اشتعل فى سيارة ملاكى على طريق الفيوم الصحراوى

كتب عبد الرحمن سيد

اشتعل حريق بسيارة ملاكي بطريق مصر الفيوم الصحراوى قبل البوابة الجديدة بالقرب مقابر الفيوم بنطاق محافظة الجيزة، وتم الاستعانة برجال الحماية المدنية ومحاصرة النيران وإخمادها دون إصابات، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد اشتعال حريق بسيارة ملاكي بطريق الفيوم الصحراوى، وانتقل على الفور رجال الحماية المدنية إلى محل الواقعة، وتم محاصرة الحريق وإخماده دون إصابات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.