إحالة 71 موظفا بالمصالح الحكومية للتحقيق لإهمالهم فى العمل برشيد

شنت الوحدات المحلية بمدن ومراكز محافظة البحيرة حملات تفتيشية على المصالح الحكومية بمركز رشيد، وذلك لتحقيق الانضباط الإدارى بالتنسيق مع إدارة الرقابة والمتابعة بالمحافظة.

حيث تم المرور علي المركز الطبى و إدارة الشباب والرياضة والمستشفى العام. وأسفرت الحملة عن ضبط 42 حالة ترك عمل بدون سند قانوني ورصد 29 حالة غياب بدون سند قانوني.