إحالة 71 موظفا بالمصالح الحكومية للتحقيق لإهمالهم فى العمل برشيد

شنت الوحدات المحلية بمدن ومراكز محافظة البحيرة حملات تفتيشية على المصالح الحكومية بمركز رشيد، وذلك لتحقيق الانضباط الإدارى بالتنسيق مع إدارة الرقابة والمتابعة بالمحافظة.
حيث تم المرور علي المركز الطبى و إدارة الشباب والرياضة والمستشفى العام.
وأسفرت الحملة عن ضبط 42 حالة ترك عمل بدون سند قانوني ورصد 29 حالة غياب بدون سند قانوني.
يذكر أن هذه الحملات الرقابية تأتى فى اطار الجهود التى تقوم بها محافظة البحيرة لمتابعة مدى الإنضباط الإداري وحركة سير العمل بجميع المصالح والهيئات الحكومية والخدمية والصحية بمدن ومراكز المحافظة لمتابعة إلتزام العاملين بالقواعد المنظمة ومواعيد العمل الرسمية مع إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمقصرين.
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