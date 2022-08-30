إحالة 325 موظفا بالمصالح الحكومية فى البحيرة للتحقيق خلال حملات رقابية

البحيرة - ناصر جودة

شنت الوحدات المحلية بمدن ومراكز محافظة البحيرة حملات تفتيشية على المصالح الحكومية بمراكز الرحمانية ورشيد والدلنجات وشبراخيت، وذلك لتحقيق الانضباط الإدارى بالتنسيق مع إدارة الرقابة والمتابعة بالمحافظة، وأسفرت الحملات عن رصد غياب وترك عمل لـ325 موظفا بدون سند قانونى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وتم رصد غياب وترك عمل 200 موظف بمدرسة الثانوية الصناعية الرحمانية، وضبط 42 حالة ترك عمل بدون سند قانوني، ورصد 29 حالة غياب بدون سند قانوني بمركزى الدلنجات وشبراخيت، كما تم رصد غياب وترك عمل 71 موظفا بالمصالح الحكومية بمركز رشيد، وتم إحالة المخالفين للتحقيق.

ويذكر أن هذه الحملات الرقابية تأتى فى إطار الجهود التى تقوم بها محافظة البحيرة لمتابعة مدى الانضباط الإدارى وحركة سير العمل بجميع المصالح والهيئات الحكومية والخدمية والصحية بمدن ومراكز المحافظة لمتابعة إلتزام العاملين بالقواعد المنظمة ومواعيد العمل الرسمية مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمقصرين.