اليوم السابع
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أوكرانيا: مقتل 47 ألفا و550 جنديا روسيا منذ بدء العملية العسكرية

الثلاثاء، 30 أغسطس 2022 01:04 م
أوكرانيا: مقتل 47 ألفا و550 جنديا روسيا منذ بدء العملية العسكرية الجيش الأوكرانى - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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أعلن الجيش الأوكراني ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 47 ألفا و550 جنديا منذ بدء العملية العسكرية في 24 فبراير الماضي وحتى اليوم .

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية على صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك، وفق ما أوردته وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية، أنه خلال هذه الفترة "خسرت روسيا أيضا 1954 دبابة و4294 مركبة مدرعة و1079 من النظم المدفعية و282 من أنظمة راجمات الصواريخ المتعددة و234 طائرة و204 مروحيات و15 سفينة و3188 من المركبات وخزانات الوقود، فضلا عن 103 وحدات من المعدات الخاصة".

وفي سياق متصل، أعلن رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في دونيتسك الأوكرانية بافلو كيريلينكو مقتل وإصابة 6 مدنيين نتيجة القصف الروسي للمنطقة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وكتب كيريلينكو، في منشور عبر موقع "فيسبوك"، "أنه من المستحيل حاليًا تحديد العدد الدقيق للضحايا في ماريوبول وفولنوفاكا"، مضيفًا أنه منذ انطلاق العملية العسكرية في 24 فبراير، قتلت القوات الروسية 777 مدنياً، فيما أُصيب 1984 شخصا آخرين في منطقة دونيتسك.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن 24 فبراير الماضي عن القيام بعملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بسبب دونباس حيث تحولت فيما بعد إلى نزاع عسكري بين الطرفين، أسفر عن سقوط ضحايا من الجانبين وفرض عقوبات على روسيا.

 


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