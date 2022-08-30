أمسيات شعرية وورش فنية لدعم الأطفال فى قصور ثقافة الأقصر.. تعرف عليها

الأقصر – أحمد مرعى

تتنوع الأنشطة الثقافية والفنية بالهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، من خلال فرع ثقافة الأقصر التابع لإقليم جنوب الصعيد الثقافى، حيث عقد قصر ثقافة الأقصر محاضرة بعنوان "الخيال والتخيل" وأوضح المخرج المسرحي محمود نجار أحمد ما هو الخيال وما هو التخيل والفرق بينهما، بجانب ذلك عقد القصر محاضرة بعنوان"تنمية مهارات الذات" وتحدث شعبان شلبي عن تنمية مهارات الذات وتنمية الذائقة الإبداعية والوصول للهدف المنشود، وأعد القصر أمسية شعرية للشاعر محمود مرعي وقصيدة بعنوان "آخر مقامات الفزورة"، كما أقيمت أمسية شعرية للشاعر والمنشد يحيى بحر وقصيدة بعنوان "أنا طامع في العفو والظلم شيمتي".

وفى نفس السياق عقدت أمسية شعرية للشاعر محمد جاد المولى وقصيدة بعنوان"الخروج من المنفى"، وأمسية شعرية للشاعر والمنشد يحيى بحر وقصيدة بعنوان "أتينا رسول الله"، وأعد قصر ثقافة حوض الرمال أمسية شعرية لشاعر العامية محمد الصادق وقصيدة بعنوان"ليه الفرح طالع من العين حزين"، وأعد المركز الحضري عرض إنشاد ديني للمنشد عوض الله محمد بعنوان "تشوقنا".

وأقامت مكتبة الطفل والشباب بالديمقراط أمسية شعرية من أشعار علي حسان، بجانب ذلك أعدت المكتبة ورشة حكي قصة بعنوان" الله خير الرازقين" تأليف يعقوب الشاروني سردتها وردة حسن، وورشة حكي قصة بعنوان "ولدي العزيز شكرا" تأليف عبد الله مرشدي ألقتها إبتسام مغربي، وأقامت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد بحرى دوري ثقافي للأطفال أسئلة في المعلومات العامة إدارتها أسماء محمد خليل، بينما نفذ قصر ثقافة حاجر العديسات ورشة أشغال يدوية عمل علاقة ديكور تنفيذ إسراء محمد.