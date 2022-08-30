ألمانيا تُعلق اتفاقية تسهيل منح التأشيرات مع روسيا

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ذكرت وكالة أنباء (تاس) الروسية، اليوم الثلاثاء، أن وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك أعلنت أن بلادها علقت اتفاقية تسهيل منح التأشيرات مع روسيا.

وكانت ألمانيا وفرنسا قد عارضتا، في وقت سابق، فرض الاتحاد الأوروبي حظرا عاما على إصدار تأشيرات "شنجن" للمقيمين في روسيا، إلا أن ألمانيا قد اتخذت قرارا خلال اجتماع وزراء الخارجية المنعقد في براغ اليوم بالتخلي عن نظام التأشيرات المبسط للمواطنين الروس.

ومن ناحية أخري، صرح مصدر أحد وفود بلدان منظمة الدول المصدرة للنفط، لـ(تاس)، بأن (أوبك +) لا تناقش حاليا إمكانية خفض إنتاج النفط.

ومن المقرر عقد اجتماع (أوبك +) القادم في 5 سبتمبر المقبل.

وفي سياق منفصل، قال ألكسندر ديوكوف الرئيس التنفيذي لشركة (جازبروم) "إن الشركة ترى أنه من المعقول تمديد اتفاق (أوبك +) بعد انتهاء الاتفاقية في 2022".

وأضاف "لا أعرف القرار الذي سيتم اتخاذه في اجتماع (أوبك +)، لكن يبدو لي أنه سيكون من الصواب أن تستمر هذه الآلية في عملها، حيث نرى تأثيرها الإيجابي على وضع السوق"، ورأى أن صفقة (أوبك +) تجعل من الممكن الحفاظ على سعر النفط عند مستوى يسمح للشركات بالاستثمار في إنتاج النفط.