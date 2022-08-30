أكثر من 6 ملايين ناخب يشاركون بانتخابات الرئاسة النمساوية في أكتوبر المقبل

كتب : أحمد علوى

أعلنت اللجنة العليا للانتخابات فى النمسا أن أعداد من يحق لهم الادلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية في البلاد يوم 9 أكتوبر المقبل يبلغ 6 ملايين و362 الفا و681 مواطنا منهم 61 ألفا و415 مواطنا يقيمون بالخارج.

وذكرت اللجنة العليا ،في بيان لها الإثنين، أنه تم استبعاد 1.4 مليون شخص من المقيمين بسبب عدم حصولهم على الجنسية النمساوية ، مشيرة إلى أنه سيتم المراجعة النهائية لأعداد الناخبين قبل انطلاق الانتخابات بأيام قليلة.

يشار إلى أن الانتخابات الرئاسية في النمسا يتنافس فيها 23 مرشحا يتقدمهم الرئيس الحالي الكسندر فان دير بيلين، والذي يسعى للفوز بفترة رئاسية ثانية مدتها ست سنوات.

وكانت استطلاعات الرأي قد كشفت أن الرئيس فان دير بيلين يتمتع بتفوق واسع على جميع منافسيه بنسبة 66 في المائة، بينما من المتوقع أن يحصل أقرب منافسيه على نسبة لا تتجاوز 13 فى المائة.