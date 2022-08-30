أسهم قيادية تهبط بالمؤشر الرئيسى للبورصة بمنتصف تعاملات جلسة الثلاثاء

البورصة المصرية

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أسهم قيادية على رأسها البنك التجاري الدولي (مصر)، النساجون الشرقيون للسجاد، السويدي إليكتريك، إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، ابن سينا فارما، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط مبيعات عربية وأجنبية.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.23% ليصل إلى مستوى 10099 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.1% ليصل إلى مستوى 1918 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.13% ليصل إلى مستوى 12455 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.08% ليصل إلى مستوى 4090 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.42% ليصل إلى مستوى 2218 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.32% ليصل إلى مستوى 3173 نقطة، بينما تراجع مؤشر تميز بنسبة 0.43% ليصل إلى مستوى 3727 نقطة.

وأعلنت البورصة، تنفيذ صفقة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم شركة زهراء المعادي للاستثمار والتعمير لعدد 38 مليون سهم بقيمة 343.9 مليون جنيه.

وقررت إدارة البورصة المصرية، مد فترة السماح بالتحرك السعري يوميًا على أسهم الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، رواد السياحة-رواد، المجموعة المصرية العقارية، زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، في نطاق نسبة 5% صعودًا وهبوطًا وبدون حد إيقاف مؤقت خلال الجلسة حتى نهاية شهر سبتمبر 2022 ويعاد العرض على اللجنة المختصة بالبورصة، علمًا بأن الأسهم متاح عليها التعامل بالأنشطة المتخصصة طبقًا للقائمة المدرجة بها، يأتي ذلك في ضوء التنسيق بين الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية لوضع تدابير مؤقتة للحد من المخاطر التي قد يتعرض لها المتعاملين على أسهم ارتفعت فيها النسبة بين قيمة تعاملات الشراء بالهامش منسوبة لقيمة رأس المال السوقي وإلى قيمة الاسهم حرة التداول وما يمثله ذلك كله من زيادة في المخاطر المرتبطة بالتعامل عليها.

وأعلنت شركات ابن سينا فارما، الكابلات الكهربائية المصرية، العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصة-راميدا، شراء الأولى 2 مليون سهم خلال جلسة أمس الإثنين، وشراء الثانية 500 ألف سهم خزينة بنسبة 2.50% من رأسمال الشركة، وشراء الثانية 150 ألف سهم خزينة.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الإثنين، إذ باع مجلس إدارة شركات زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، الشمس للإسكان والتعمير، سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، سبيد ميديكال، فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية 295.5 ألف سهم، 1.9 مليون سهم، 100 ألف سهم، 49 مليون سهم، 100 ألف سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركات المجموعة المصرية العقارية، برايم القابضة للاستثمارات المالية، اودن للاستثمار والتنمية 275 ألف سهم، 1.35 مليون سهم، 30 ألف سهم، على التوالي.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، النساجون الشرقيون للسجاد، بالم هيلز للتعمير، 687 ألف سهم، 183.7 ألف سهم، 1.1 مليون سهم، على التوالي، واشترت إدارة بنك قناة السويس شركة مساهمة مصرية 4909 سهم، واشترت مجموعة مرتبطة بشركة اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية 610 ألف سهم.

فيما باعت شركة الرواد للسياحة-رواد، عدد 708 ألف سهم بشركة شارم دريمز للاستثمار السياحي بسعر 11.57 جنيه بقيمة إجمالية 8.2 مليون جنيه لتنخفض نسبة مساهمته من 3.926% إلى 2.590%، فيما اشترت شركة الرواد للسياحة-رواد عدد 1.3 مليون سهم بشركة ليسيكو مصر بسعر 10.235 جنيه بقيمة إجمالية 13.8 مليون جنيه، لترتفع نسبة مساهمتها من 2.238% إلى 3.918%.

في سياق منفصل أعلنت عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، نتائج الأعمال عن الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو عام 2022، حيث حققت شركة أجواء للصناعات الغذائية-مصر، مبيعات بقيمة 859.7 مليون جنيه خلال الفترة من أول يناير حتى 30 يونيو عام 2022 مقابل 387.2 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وبلغ صافي الربح 64.8 مليون جنيه مقارنة مع 21.7 مليون جنيه.

حققت شركة دايس للملابس الجاهزة، مبيعات بقيمة 903.7 مليون جنيه خلال الفترة من أول يناير حتى 30 يونيو عام 2022 مقابل 666.3 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وبلغ صافي الربح 45.3 مليون جنيه مقارنة مع 5.9 مليون جنيه.

حققت شركة أوراسكوم المالية القابضة، إجمالي إيرادات التشغيل بقيمة 192.4 مليون جنيه خلال الفترة من أول يناير حتى 30 يونيو عام 2022 مقابل 161.3 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وبلغ صافي خسارة 114.8 مليون جنيه مقارنة مع ربحية 36.6 مليون جنيه.