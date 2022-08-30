أسعار الذهب اليوم ترتفع 4 جنيهات وعيار 21 يسجل 1087 جنيها للجرام

شهدت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء في مصر ارتفاعا بحوالي 4 جنيهات، وسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 1087 جنيها بدون إضافة مصنعية، وقت صياغة هذه السطور.



أسعار الذهب اليوم:



عيار 21 يسجل 1087 جنيها.



عيار 18 يسجل 931 جنيها.



عيار 24 يسجل 1243 جنيها.



الجنيه الذهب 8696 جنيها.

يترقب سوق الذهب العالمي هذا الأسبوع عددا من الأحداث الهامة التي يمكن أن تؤثر على تداول المعدن النفيس، حيث تساهم الأحداث والتقارير الاقتصادية في تغيير توجهات المستثمرين نحو الملاذات الآمنة.

ومن المقرر اليوم الثلاثاء إعلان مؤشر الواردات في ألمانيا ومؤشر ثقة المستهلكين في منطقة اليورو ومؤشر أسعار المستهلكين الألماني ومؤشر أسعار المنازل في أمريكا.

وينتظر المتداولون على الذهب يوم الأربعاء 31 أغسطس 2022 إعلان الإنتاج الصناعي في اليابان ومؤشر مدير المشتريات الصناعي في الصين ومعدل البطالة الألماني ومؤشر أسعار المستهلكين في منطقة اليورو ومخزون النفط الخام بأمريكا.

ويعتبر يوم الخميس 1 سبتمبر 2022، يوم فاصل في مسار تداول الذهب هذا الأسبوع، حيث يترق السوق إعلان مؤشر مديري المشتريات الياباني ومؤشر مديري المشتريات الصيني، ومؤشر أسعار المنازل في بريطانيا ومبيعات التجزئة الألمانية ومؤشر مديري المشتريات بالقطاع الصناعي التركي ومعدل البطالة في منطقة اليورو وطلبات إعانة البطالة الأمريكية ومؤشر مديري المشتريات الصناعي في أمريكا.