أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الثلاثاء 30-8-2022

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 31-8-2022.

إيقاف تداول سهمين

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على سهمين لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم؛ اراب للتنمية والاستثمار العقاري، أوراسكوم المالية القابضة.

البورصة تخسر 1.1 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، وسط تداولات مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 1.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 690.053 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 880.2 مليون ورقة مالية بقيمة 1.7 مليار جنيه، عبر تنفيذ 47.2 ألف عملية لعدد 200 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 82.39% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 12.75%، والعرب على 4.86% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 46.53% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 53.46%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 5.4 مليون جنيه، 5 ملايين جنيه، 112.7 ألف جنيه، 269.6 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 260.4 مليون جنيه، 19.7 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 10132 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.26% ليغلق عند مستوى 1921 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.24% ليغلق عند مستوى 12501 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 4100 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.32% ليغلق عند مستوى 2216 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 3174 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 3740 نقطة، وصعد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 1201 نقطة.

وصعدت أسهم 79 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 51 شركة، ولم تتغير مستويات 70 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- أوراسكوم المالية القابضة بسعر إغلاق 0.209 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 15.47%.

- الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 122.020 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.53%.

- العربية للمحابس بسعر إغلاق 1.365 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.59%.

- النصر للملابس والمنسوجات-كابو بسعر إغلاق 0.813 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.97%.

- جي بي أوتو بسعر إغلاق 3.770 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.20%.



وضمت الأسهم المتراجعة:

- حق اكتتاب شركة غاز مصر-1 بسعر إغلاق 1.880 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.84%.

- زهراء المعادي للاستثمار والتعمير بسعر إغلاق 15.980 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.99%.

- رواد السياحة-رواد بسعر إغلاق 23.470 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.98%.

- الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة بسعر إغلاق 25.460 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.96%.

- التعمير والاستشارات الهندسية بسعر إغلاق 23.570 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.60%.