أخبار مصر.. المالية: وقف تحصيل الغرامات الجمركية من المتأخرين فى إنهاء الإجراءات

نشر اليوم السابع خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، أبرزها إعلان وزارة المالية وقف تحصيل الغرامات الجمركية من المتأخرين فى إنهاء الإجراءات.



وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..



التعليم تضبط 5 حالات غش بامتحان الأحياء والفلسفة للثانوية العامة دور ثان

أدى صباح اليوم طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية على مستوى الجمهورية امتحانات الدور الثانى للعام الدراسي الحالي 2021/2022، حيث أدى طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية (العلوم) امتحان مادة الأحياء، بإجمالى 9 آلاف و611 طالب/ طالبة، كما أدى طلاب الشعبة العلمية (الرياضيات) مادة الرياضيات التطبيقية (الاستاتيكا) بإجمالى عدد ألفان و823 طالب/ طالبة، وأدى طلاب الشعبة الأدبية مادة الفلسفة والمنطق بإجمالى عدد 4 آلاف و745 طالب/ طالبة.



قيادة العمليات المشتركة بالعراق ترفع حظر التجوال فى بغداد وكافة المحافظات قررت قيادة العمليات المشتركة في العراق رفع حظر التجوال في بغداد والمحافظات العراقية.



بدء انسحاب المسلحين والمتظاهرين من المنطقة الخضراء بعد دعوة الصدر بدأ المسلحون والمتظاهرون فى الانسحاب من المنطقة الخضراء بعد دعوة زعيم التيار الصدرى مقتدى الصدر.



الكويت تقرر وقف إطلاق الأسماء على الشوارع.. والأرقام البديل قرر مجلس الوزراء الكويتى وقف إطلاق التسميات على الشوارع والطرقات، والتوجه نحو ترقيمها.



الصحة: لقاح كورونا متوفر بمحطات القطارات والمترو والأسواق التجارية قالت وزارة الصحة والسكان إن لقاح كورونا يحمى بشكل كبير من عدوى الفيروس، ويقلل من حجم الإصابات، مشيرة إلى توفر اللقاح في محطات المترو والقطارات والأسواق التجارية.



رئيس الوزراء يشهد اتفاقية هيئة الاستثمار وشركة "ستيلانتس" لصناعة السيارات الاتفاق على توسيع نطاق التعاون بين الحكومة والشركة خلال الفترة المقبلة



الحكومة: حديقة أنطونيادس بالإسكندرية لا يمكن المساس بها وخطة شاملة لتطويرها كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه فى ضوء ما تردد من أنباء حول تجريف حديقة أنطونيادس بالإسكندرية وقطع الأشجار النادرة بها، تواصل المركز مع محافظة الإسكندرية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدة أنه لا صحة لتجريف حديقة أنطونيادس بالإسكندرية أو قطع الأشجار النادرة بها، مُوضحةً أن حديقة أنطونيادس تعد أحد أهم الحدائق التراثية القديمة بالإسكندرية التي لا يمكن المساس بها، مُشددةً على تنفيذ خطة شاملة لتطوير الحديقة ورفع كفاءة جميع خدماتها، مع الحفاظ على كافة محتوياتها من التماثيل والنباتات والأشجار النادرة الموجودة بها، وذلك بهدف إعادتها لرونقها وطابعها التراثي التي كانت عليه، لتصبح بذلك مركزاً ترفيهياً حضارياً اجتماعياً بالمحافظة.



الأرصاد: طقس حار رطب بالقاهرة شديد الحرارة جنوبا والمحسوسة بالصعيد 44 كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى طقس حار رطب على شمال البلاد شديد الحرارة على جنوب البلاد نهارا.



الأرصاد: أجواء صيفية مستقرة حتى منتصف الأسبوع المقبل والعظمى 33 درجة قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن هناك تحسنًا في الأحوال الجوية على أغلب مناطق الجمهورية ، حيث نشهد أجواء صيفية مستقرة على أغلب الأجواء نتيجة التأثر بامتداد مرتفع العروض الوسطى مع كتل هوائية من البحر المتوسط وامتداد منخفض جوى في طبقات الجو العليا.



وزير النقل يعلن إصدار لائحة تنظيم سياحة اليخوت الأجنبية بالمراين والموانىء أعلن المهندس كامل الوزير، وزير النقل انتهاء أعمال اللجنة المشكلة، وصدور قرار الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 2721 لسنة 2022 بإصدار لائحة تنظيم سياحة اليخوت الأجنبية فى المراين والموانيء.



التعليم توضح المحتوى الدراسى لطلاب فصول الخدمات المطبقة لمنهجية الجدارات أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا للمديريات التعليمية، رداً علي الاستفسارات بشأن المنهج والمحتوى الدراسي الذي يتم تدريسه لفصول الخدمات الملحقة كفترة مسائية بمدارس التعليم الفني المطبق بها منهجية الجدارات .



نيفين القباج: 36 مليون مواطن تقدموا للحصول على الدعم النقدى

أكدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أن هناك نحو 36 مليون مواطن تقدموا للحصول على الدعم النقدى حتى الآن، مشيرة إلى أن عدد المستفيدين من تكافل وكرامة نحو 4.1 مليون أسرة، وقريبا تصل إلى 5 ملايين أسرة توازى 20 مليون مواطن.



الضرائب: غدًا آخر موعد للاستفادة من مزايا قانون التجاوز عن مقابل التأخير قال مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية إن غدًا الاربعاء الموافق 31/8/2022هو أخر موعد للإستفادة من مزايا قانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الاضافية رقم ( 153 ) لسنة 2022 ، داعيًا الممولين إلى سرعة سداد أصل الضرائب أو الرسوم المستحقة أو واجبة الأداء، أيًا كان تاريخ وجوب أدائها أو سبب استحقاقها للاستفادة من هذه المزايا .



المالية: وقف تحصيل الغرامات الجمركية من المتأخرين فى إنهاء الإجراءات أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تنفيذًا للتكليفات الرئاسية التى يتابعها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، تم إقرار حزمة إجراءات استثنائية لتيسير الإفراج عن الواردات، وتخفيف الأعباء عن المستثمرين، والمستوردين، فى مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة، على نحو يُسهم فى خفض أعباء الأرضيات والغرامات، خلال الأيام المقبلة، ومن ثم تقليل تكاليف السلع على المواطنين.



ماذا قدم الأهلى وسيراميكا فى الدورى قبل صدام اليوم؟ إنفوجراف يواجه فريق الأهلى نظيره سيراميكا باستاد الأهلى والسلام ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة لمسابقة الدورى الممتاز، فى لقاء لن تنقصه الإثارة والمتعة الكروية.



ضربة قوية لأرسنال ومنتخب مصر.. إصابة محمد النني قبل مباراة أستون فيلا تلقي نادي أرسنال الإنجليزي، ضربة قوية قبل مواجهة أستون فيلا غدًا الأربعاء، في الجولة الخامسة من مسابقة البريميرليج، على ملعب "الإمارات".

بغداد تسقط فى دوامة الفوضى.. مسلحون يطلقون صواريخ كاتيوشا باشتباكات المنطقة الخضراء.. سقوط 4 صواريخ فى مجمع سكنى.. ارتفاع عدد القتلى فى العراق إلى 30 شخصا.. والكاظمى يحذر من تعريض السلم المجتمعى للخطر

بعد هدوء حذرعلى العاصمة العراقية، تجددت الاشتباكات في المنطقة الخضراء ببغداد اليوم، بعد اشتباكات دامية أمس الاثنين ارتفعت حصيلتها وفقص مصادر طبية إلى 30 قتيلاً وإصابة نحو 350 متظاهراً.



تنفيذًا للتكليفات الرئاسية.. المالية: حزمة إجراءات استثنائية لتيسير الإفراج عن الواردات وتخفيف الأعباء عن المستثمرين.. معيط: وقف تحصيل الغرامات الجمركية من المتأخرين.. وتقليل تكاليف السلع بخفض أعباء الأرضيات

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تنفيذًا للتكليفات الرئاسية التى يتابعها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، تم إقرار حزمة إجراءات استثنائية لتيسير الإفراج عن الواردات، وتخفيف الأعباء عن المستثمرين، والمستوردين، فى مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة، على نحو يُسهم فى خفض أعباء الأرضيات والغرامات، خلال الأيام المقبلة، ومن ثم تقليل تكاليف السلع على المواطنين