85% نسبة النجاح بكلية الآداب والعلوم الإنسانية جامعة قناة السويس

الإسماعيلية- صبرى غانم

أعلن الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس نتيجة ليسانس الآداب والعلوم الإنسانية حيث جاءت النسبة العامة للنجاح 85 % بواقع 1404طالب وطالبة .

وقدم رئيس الجامعة التهنئة للطلاب متمنياً لهم مزيد من التوفيق والنجاح في حياتهم العملية وأن يكونوا خير ممثلين للجامعة في ميادين العمل المختلفة، مؤكداً أن إنتهاء المرحلة الجامعية بداية لمشوار جديد من التحصيل العلمي وصقل المهارات لتلبية إحتياجات سوق العمل .

وواصل "مندور" التهنئة للطلاب العشرون الأوائل على الدفعة متمنياً لهم التوفيق والنجاح مشيراً إلى أنه بنتيجة ليسانس الآداب والعلوم الإنسانية تكون الكلية قد إعلنت عن جميع نتائجها، يأتى إعلان النتائج بإشراف عام الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

فيما أعلن الدكتور عادل السعدني عميد كليه الآداب والعلوم الإنسانية أسماء الطلاب العشرون الأوائل والتى جاءت بالترتيب كالتالي محمد سعيد طايع بقسم المكتبات والمعلومات، ندى عبد الرحيم أحمد بقسم اللغة الإنجليزية وآدابها، رحاب محمد متولي بقسم اللغة الصينية، محمد عيد محمد بقسم المكتبات والمعلومات، إبراهيم محمد محمود بقسم اللغه الإنجليزية، أحمد محمد أحمد بقسم اللغه الصينية، منة الله السيد محمد بقسم اللغة الصينية، إسراء محمد سالم بقسم الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية والخرائط، هالة أشرف ماهر بقسم اللغة الصينية، إسراء أحمد عبد الحميد بقسم اللغات الشرقية وآدابها لغات الأمم إسلامية وآدابها، زهراء خالد السيد بقسم اللغات الشرقية وآدابها واللغة السامية وآدابها، دينا جودة السيد بقسم اللغة الإنجليزية وآدابها، تقى أيمن أحمد بقسم اللغة الصينية، أحمد محمد على بقسم الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية، أندرو عادل يوسف بقسم اللغات الشرقية وآدابها اللغة السامية وآدابها، ريهام مهاب يحى بقسم اللغة الصينية، عبير عبد العليم أحمد بقسم اللغة الإنجليزية، إسراء أحمد هارون بقسم اللغة الإنجليزية، نوران محى الدين محمد بقسم اللغة الصينية، روان شعبان مرغني بقسم اللغة الشرقية وادابها اللغه السامية وادابها.

كما أوضح الدكتور أسامة سليم وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب أن طلاب أقسام اللغات حصدوا النصيب الأكبر من المراكز الأوائل بواقع7 مراكز لقسم اللغة الصينية ، 5 لقسم اللغة الإنجليزية وآدابها ، 4 للغات الشرقية ، أما قسم الجغرافيا فحصد مركزين بينما حصل قسم المكتبات والمعلومات مركزين من بينهما المركز الأول.

جدير بالذكر أنه سبق وتم الإعلان عن نتيجة بكالوريوس التجارة ، التربية ، الطب البيطري لتكون نتيجة ليسانس الآداب والعلوم الإنسانية هى رابع النتائج التى يتم إعلانها لجميع الفرق .