6 مصابين فى حادثى انقلاب سيارتين بالحمام والساحلى بمطروح

فريق المحافظات

شهد الطريق الساحلي الإسكندرية مطروح حادثين بمنطقتي الحمام والساحلي مما ادي الي إصابة 6 أشخاص بإصابات متنوعة وتم نقلهم إلي مستشفي الحمام ومستشفى مطروح العام لتلقيهم العلاج اللازم.

البداية عندما تلقت غرفة عمليات طوارئ مديرية الصحة بمطروح إخطارا بوقوع حادثين منفصلين بمنطقة الحمام والطريق الساحلي وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث لنقل المصابين.

وتبين أن مستشفى مطروح العام استقبلت 3 مصابين إثر حادث انقلاب سيارة بالكيلو 40 طريق مطروح إسكندرية الساحلى وهم: فاطمة محمد إبراهيم، 53 سنة، طنطا، بكدمات متفرقة بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج، وإياد إبراهيم عاطف، 10 سنوات، طنطا، كدمات متفرقة بالجسم، ومحمد السيد عابد، 49 سنة، طنطا، بكدمات متفرقة بالجسم.

كما استقبلت مستشفى الحمام 3 مصابين إثر انقلاب سيارة بطريق مطروح إسكندرية الساحلى أمام مدينة الحمام وهم إبراهيم عبد السميع سلومة، 32 سنة، البحيرة، جرح قطعي بفروة الرأس، وحسام جاب الله أحمد، 37 سنة، الحمام، كدمة بالصدر والذراع اليسرى، وسعد محمود عامر، 32 سنة، الحمام، بجرح قطعي بالركبة اليمنى، اشتباه كدمة بالظهر والرقبة وتحررت المحاضر اللازمة حيال ذلك.