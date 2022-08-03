اليوم السابع
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20 مليون يورو مساهمة الاتحاد الأوروبى للسلطة الفلسطينية لدعم تكلفة لقاحات كورونا

الأربعاء، 03 أغسطس 2022 02:10 م
20 مليون يورو مساهمة الاتحاد الأوروبى للسلطة الفلسطينية لدعم تكلفة لقاحات كورونا الاتحاد الأوروبى
كتبت: هناء أبو العز

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قدم الاتحاد الأوروبي، مساهمة قدرها 20 مليون يورو للسلطة الفلسطينية لدعم تكلفة لقاحات COVID-19 المرخصة من قبل وكالة الأدوية الأوروبية، والتي تم شراؤها من قبل الحكومة الفلسطينية.
 
وقال الاتحاد الأوروبي - في بيان اليوم، الأربعاء، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية - إن سداد تكاليف شراء لقاحات COVID-19 سيساعد السلطة الفلسطينية على الوفاء بجزء من التزاماتها المالية تجاه مواطنيها في ظل الوضع المالي الصعب، كما سيدعمها بشكل خاص في الاستجابة لوباء COVID-19، الذي لا يزال موجودًا، مع تخفيف أعبائه المالية وعواقبه.
 
وأوضحت نائبة ممثل الاتحاد الأوروبي ماريا فيلاسكو، لقد كان الاتحاد الأوروبي في طليعة الجهود الدولية للحد من الوباء من خلال ضمان الوصول إلى اللقاحات في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك فلسطين.

الاتحاد الأوروبى

فلسطين

وكالة الادوية الأوروبية

وباء كوفيد 19

لقاح كورونا



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