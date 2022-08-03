18 سهمًا تحقق صعودًا يتجاوز 20% خلال شهر يوليو على رأسها "أجواء"

كتب هانى الحوتى

ارتفعت البورصة المصرية، خلال شهر يوليو الماضى، لتحقق صعود شهرى للمرة الثانية خلال عام 2022، وربح رأس المال السوقى 11.5 مليار جنيه ليصل إلى مستوى 633.4 مليار جنيه، وحقق 18 سهمًا صعودًا تجاوز نسبة 20% خلال الشهر الماضى، وهم:

1- العالمية للاستثمار والتنمية بنسبة 20.36% ليغلق عند مستوى 19.330 جنيه.

2- مينا للاستثمار السياحي والعقاري بنسبة 20.77% ليغلق عند مستوى 0.878 جنيه.

3- الإسماعيلية مصر للدواجن بنسبة 21.11% ليغلق عند مستوى 5.450 جنيه.

4- الإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس) بنسبة 21.15% ليغلق عند مستوى 1.432 جنيه.

5- بي إنفستمنتس القابضة بنسبة 21.19% ليغلق عند مستوى 10.580 جنيه.

6- نهر الخير للتنمية والاستثمار الزراعي والخدمات البيئية بنسبة 21.79% ليغلق عند مستوى 0.341 جنيه.

7- الدلتا للسكر بنسبة 22.11% ليغلق عند مستوى 13.200 جنيه.

8- المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية بنسبة 22.54% ليغلق عند مستوى 7.610 جنيه

9- مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية بنسبة 22.54% ليغلق عند مستوى 164.250 جنيه.

10- سبيد ميديكال بنسبة 22.58% ليغلق عند مستوى 0.646 جنيه.

11- ليسيكو مصر بنسبة 23.41% ليغلق عند مستوى 4.850 جنيه

12- العربية للأسمنت بنسبة 24.61% ليغلق عند مستوى 4 جنيه.

13- الشرقية الوطنية للأمن الغذائي بنسبة 25.48% ليغلق عند مستوى 0.788 جنيه.

14- التعمير والاستشارات الهندسية بنسبة 25.77% ليغلق عند مستوى 21.620 جنيه.

15- رواد السياحة-رواد بنسبة 27.65% ليغلق عند مستوى 15.650 جنيه.

16- العربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا" بنسبة 31.40% ليغلق عند مستوى 4.310 جنيه.

17- اودن للاستثمارات المالية بنسبة 35.91% ليغلق عند مستوى 1.090 جنيه.

18- أجواء للصناعات الغذائية- مصر بنسبة 46.53% ليغلق عند مستوى 17.540 جنيه.