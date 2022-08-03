11 توصية فى ختام فعاليات المؤتمر العلمي الدولي السابع لكلية الطب البيطري جامعة بنها

القليوبية إبراهيم سالم

قدم الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، تقريرًا حول ختام فعاليات المؤتمر الدولى السابع، والذي نظمته كلية الطب البيطرى بجامعة بنها تحت عنوان (تغير المناخ ومستقبل الثروة الحيوانية: تحديات وآفاق)، خلال الفترة من 24 إلى 27 يوليو 2022 بمدينتي بنها والعين السخنة.

وأشار التقرير إلى انتهاء المؤتمر لعدد من التوصيات، من أهمها:

- استخدام التقنيات الحديثة في رصد ومراقبة الأمراض الوبائية، والأمراض المشتركة التى تصاحب التغيرات المناخية، وتفعيل التعاون بين قطاعات الطب البيطري والصحة وإدارة الحياة البرية؛ بهدف إعداد خطط وقائية وعلاجية.

- تفعيل برامج التطعيم الشامل للحماية من الأمراض، والحفاظ على الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، وحث الشركات المصرية على إنتاج اللقاحات الفعالة بدلاً من استيرادها.

- دعم مشروعات بحثية متعلقة بوبائيات الأمراض الوافدة والناشئة، والعوامل المسببة، وإنشاء قواعد بيانات للأمراض التي تصيب الحيوانات والدواجن والأحياء المائية.

- تنمية القدرات في مجال الأمن والأمان الحيوي لمنع انتشار مسببات الأمراض.

- تطوير وتحديث المحاجر البيطرية وتفعيل قوانين الحجر البيطري.

- تطوير مناهج الطب البيطري بتحديث محتوى المقررات الدراسية، وتضمين العلاج الوقائي وخطورة استخدام المضادات الحيوية على النظام البيئي وصحة الإنسان والحيوان.

- تنفيذ برامج تدريب الأطباء البيطريين للتعريف بالتغيرات المناخية والتنوع البيولوجي، وكيفية تطبيق إجراءات التصدي للتقليل من الآثار السلبية لتغير المناخ، والوعي بالعمل المناخي وتوعية أصحاب الحالات والعامة.

- دعم بحوث التحسن الوراثي لانتخاب سلالات تتكيف مع التغيرات المناخية.

- رفع الوعي حول مخاطر استخدام المواد الحافظة ومكسبات الطعم بالمنتجات الغذائية، ووضع تشريعات ملزمة لمصنعي المواد الغذائية للإفصاح عنها بالمنتج.

- تصميم وتفعيل برنامج الصحة الواحدة (One Health) بما يتلاءم مع احتياجات الدولة، وذلك بمشاركة كافة القطاعات التخصصية المعنية واتحاد نقابات المهن الطبية؛ بهدف إعداد خطط للسيطرة على الأمراض المشتركة ومنع انتشارها، وذلك من خلال نهج موحد؛ لتحقيق المحافظة على صحة الانسان والحيوان والنظم البيئية.

- تفعيل برامج إعلامية مرئية ومسموعة؛ لزيادة الوعي المجتمعي بالأمراض المشتركة والوبائية بين فئات المجتمع؛ للسيطرة على الأمراض الحيوانية المنشأ، والتوعية بالعمل المناخي.

جدير بالذكر أن المؤتمر ناقش فى جلساته برئاسة الدكتورة أمانى عبدالرحمن عباس عميدة كلية الطب البيطري، 55 ورقة عمل وبحثاً علمياً حول تأثير تغير المناخ على التنوع البيولوجي وصحة الحيوان وظهور وانتشار الجائحات الوبائية، وتعزيز التعاون بين الجامعة والمؤسسات البحثية والصناعة؛ لزيادة تبادل الخبرات بين العلماء والباحثين لحل مشكلات المجتمع، وزيادة الوعي بالعمل المناخي، والتأكيد على ضرورة تطوير التعليم البيطري؛ لملاءمة متطلبات سوق العمل في مناخ متغير، واستعراض المستجدات في مجال صحة وسلامة الغذاء والتقنيات الحديثة؛ لزيادة الإنتاج الحيواني في ظل التأثير السلبي للتغير المناخي، وذلك بمشاركة قيادات الطب البيطري وممثلي الهيئات الحكومية المعنية.