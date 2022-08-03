وزير خارجية أمريكا يحث الأطراف اليمنية على الالتزام بالتعاون تحت رعاية الأمم المتحدة

وقال بلينكن- في بيان نشرته الخارجية الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الأربعاء، في معرض تعقيبه على إعلان الأمم المتحدة تمديد الهدنة في اليمن لمدة شهرين آخرين- " نقدر الجهود الدؤوبة التي يبذلها المبعوث الأممي الخاص لليمن هانز جروندبرج بالتعاون مع الولايات المتحدة، ومع شركائنا الإقليميين والدوليين لتحقيق هذا التمديد، ولا سيما حكومتي المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان ".

وأكد التزام واشنطن بالدفع قدما باتفاق سلام دائم وشامل في اليمن يخفف من معاناة اليمنيين ويساعد الشعب على تأمين مستقبل أكثر ازدهارًا لبلدهم ويتصدى لدعواتهم لتحقيق العدالة والمساءلة، وجددت الولايات المتحدة، بحسب بلينكن، التزامها أيضًا بالتخفيف من الأزمة الإنسانية والاقتصادية الرهيبة في اليمن.

وأفاد وزير الخارجية الأمريكية بأن هذه الهدنة وفرت فترة راحة من الصراع لملايين اليمنيين، وأنقذت آلاف الأرواح ووفرت لليمن أطول فترة هدوء منذ بدء الحرب، وتابع قائلا: لقد أعطينا الأولوية لمشاركتنا في اليمن منذ الأيام الأولى لإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، وأقدر جهود الزملاء في جميع أنحاء الإدارة، بما في ذلك مبعوثنا الخاص لليمن تيم ليندركينج.

كما أثني على قيادة حكومة الجمهورية اليمنية خلال الهدنة في تحسين حياة عدد لا يحصى من اليمنيين، بما في ذلك من خلال تسهيل استيراد الوقود المستمر عبر ميناء الحديدة ورحلات جوية من مطار صنعاء.

وتحث الولايات المتحدة، بحسب البيان، الأطراف اليمنية على عدم تفويت هذه الفرصة والتواصل مع المبعوث الأممي الخاص جروندبرج للبناء على هذه الهدنة، التي تعد بمثابة أفضل فرصة لليمن لتحقيق السلام.

وأكدت ضرورة عمل الأطراف المعنية مع المبعوث الخاص جروندبرج للتوصل بشكل عاجل إلى اتفاق بشأن اتفاقية الهدنة الموسعة التي قدمها، والتي تتضمن خطوات لتوسيع حرية التنقل ودفع الرواتب وتقديم فوائد ملموسة أكبر للشعب اليمني مع تمهيد الطريق لحل دائم للصراع.