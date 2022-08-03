وزيرة فرنسية: ملء احتياطي الغاز الاستراتيجي بالكامل مطلع نوفمبر القادم

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قالت وزيرة انتقال الطاقة الفرنسية أنييس بانييه روناتشر، اليوم الأربعاء، إن باريس ملأت مخزونها الاستراتيجي من الغاز بنسبة 80٪، وسيتم ملؤه بالكامل بحلول نوفمبر القادم كما هو مخطط له.



وردًا على سؤال حول مخاطر حدوث نقص في إمدادات الغاز الشتاء المقبل في فرنسا وأوروبا نتيجة غزو روسيا لأوكرانيا، طالبت وزيرة انتقال الطاقة الفرنسيين، في تصريح أوردته الشبكة الإخبارية الفرنسية لقناة "سي نيوز"، بـ"تقليل استهلاك الغاز والكهرباء، بشكل جماعي وخاصة كبار اللاعبين".



وفيما يتعلق بآليات التضامن الأوروبية لتقاسم الوصول إلى مصادر الطاقة، قالت وزيرة انتقال الطاقة الفرنسية: إننا نعتمد على مبدأ التضامن الأوروبي، وخاصة استيراد الكهرباء من ألمانيا، ونحن بحاجة إلى دعم ألمانيا للغاز الذي نستورده إلى محطات الغاز الطبيعي المسال لدينا.



ودافعت الوزيرة الفرنسية عن المبدأ الأوروبي المتمثل في استيراد الغاز الأذربيجاني للتعويض عن غياب الغاز الروسي، على الرغم من الجدل الدائر حول حقوق الإنسان في ذلك البلد، قائلة: "لا أعتقد أن لدينا أي مصلحة في أن يكون الاتحاد الأوروبي ضعيفًا اقتصاديًا ولا يستطيع حماية مواطنيه في الشتاء القادم."