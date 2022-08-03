نيويورك تايمز: انتصارات حلفاء ترامب الانتخابية تعكس تأثيره على الحزب الجمهوري

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية إن الانتصارات الأولية في أريزونا وميشيجان لحلفاء دونالد ترامب عكست نفوذه المستمر على الحزب الجمهوري ، حيث سعى الرئيس السابق إلى تطهير الحزب من منتقديه ، وتنصيب الموالين في مكاتب الولايات المتأرجحة الرئيسية وإخافة المنافسين المحتملين فى انتخابات الرئاسة 2024 باستعراض لمدى قوته السياسية.

وفي ولاية أريزونا ، فاز بليك ماسترز، المرشح الذى يحظى بدعم ترامب بعضوية مجلس الشيوخ ، في انتخابات تمهيدية مزدحمة ، كما فاز اختياره لوزير الخارجية ، مارك فينشيم ، وهو مرشح اعترف علنًا بانتمائه إلى جماعة حراس القسم اليمينية المتطرفة.

وفي انتصار رمزي بشكل خاص لترامب ، خسر رستي باورز ، الرئيس الجمهوري لمجلس أريزونا ، الذي حظي باهتمام وطني بعد أن أدلى بشهادته ضد ترامب في جلسات الاستماع بالكونجرس في 6 يناير ، في ترشيحه لمجلس شيوخ الولاية.

أما في ميشيجان ، هُزم عضو مجلس النواب الجمهوري الذي صوت لعزل ترامب ، النائب بيتر ميجر ، أمام مسئول سابق في إدارة ترامب ، جون جيبس ​​، بينما فاز خيار ترامب في اللحظة الأخيرة لمنصب الحاكم ، المعلق المحافظ تيودور ديكسون ، الذي ردد ادعاءاته حول تزوير الانتخابات ، بسهولة في الانتخابات التمهيدية.

وكان ترامب وحلفاؤه يركزون بشكل خاص على عملية فرز الأصوات وإصدار الشهادات في كل من أريزونا وميشيجان ، في محاولة لإقصاء أولئك الذين وقفوا في طريق محاولاتهم لقلب انتخابات 2020. كان انتصار السيد فينشم ، الذي تظاهر في مبنى الكابيتول في 6 يناير ، علامة رئيسية على كيفية تحول حركة "أوقفوا السرقة" التي تشكلت بعد انتخابات الرئاسة عام 2020 إلى حملة واسعة النطاق لمحاولة السيطرة على رافعات الديمقراطية قبيل الانتخابات المقبلة.

وبدأت الانتخابات التمهيدية يوم الثلاثاء في خمس ولايات - أريزونا وميشيجان وميسوري وكانساس وولاية واشنطن. وستوفر الجولة الأخيرة من السباقات التي استمرت ستة أسابيع الصورة الكاملة لأولويات الحزب الجمهوري في عام 2022 ، وإلى أي مدى لا تزال قبضة ترامب مسيطرة داخل الولايات المتحدة.