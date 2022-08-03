نقل 1196 أسرة من عشوائيات سور مجرى العيون لشقق مفروشة بالبساتين

كتب سيد الخلفاوى

تفقدت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، الازالات الجارية بمناطق السكر والليمون وحوش الغجر والجيارة ضمن مرحلة التطوير الجاري تنفيذها بنطاق حي مصر القديمة، خلف سور مجري العيون .

وقالت نائب محافظ القاهرة، أن أعمال الإزالات اليوم أسفرت عن هدم كلي لعدد 5 عقارات واخلاء 4 عقارات باجمالي 21 اسرة ليكون إجمالي الأعمال التي تم إنجازها منذ بدء الأعمال خلال شهر مارس الماضي الى هدم 187 عقار و اخلاء 362 عقار من اجمالي 520 عقار باجمالي 1196 اسرة من اجمالي 1660 وتسكين المستحقين بالتوازي مع عمليات الاخلاء بمدينة الخيالة بحي البساتين.

وأكدت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية حرصها الدائم على المتابعة الميدانية و التلاحم المباشر وسط المواطنين للاستماع لكافة مطالبهم وشكواهم والاستجابة للتظلمات بعد دراستها قانونيا وتذليل كافة الصعوبات والمعوقات التي قد تواجه تنفيذ خطط الاعمال، مؤكدة ان الدولة المصرية بكامل اجهزتها التنفيذية بمحافظة القاهرة والمنطقة الجنوبية وعدت واوفت بوعدها بنقل الاهالي لمناطق حضارية تليق بهم .

وأشادت "عبد المنعم" بجهود رجال الاجهزة التنفيذية والشرطية والمتابعة الميدانية بالمنطقة الجنوبية وحي مصر القديمة بالقيام بكافة الاعمال على الوجه الأكمل.

رافق نائب المحافظ في جولتها الميدانية الدكتور احمد السيد ليلة رئيس حي مصر القديمة و جمال حسين مدير المتابعة الميدانية بالمنطقة الجنوبية وعدد من التنفيذين بالمنطقة الجنوبية وحي مصر القديمة كما شهد أعمال الإزالة اللواء إيهاب عرفه حكمدار العاصمة.

جدير بالذكر، انه يتم نقل السكان مباشرة بالتوازي مع عمليات الإخلاء لكومباوند الخيالة بنطاق حي البساتين والذي يعد واحدًا من المشروعات الكبرى التي أقامتها الدولة كسكن بديل للعشوائيات ويعد نقلة حضارية وثقافية للعشوائيات الملاصقة لسور مجرى العيون،والذي يقع على بعد عدة كيلو مترات من اماكن اقامتهم الاصلية ويوفر حياة كريمة لقاطنيها، حيث يتكون المشروع من 42 عمارة سكنية (أرضي و9 أدوار متكررة بإجمالي 2258 وحدة سكنية)، كاملة التجهيز والتأثيث بكافة الاجهزة الكهربائية

ويخدم كل عمارة مصعدان ، بالإضافة إلى منطقة الخدمات التي تضم (مسجد – كنيسة – مركز إسعاف – نقطة شرطة – نقطة إطفاء – مكتب بريد – مركز شباب - حديقة عامة). وتعد نموذجًا مميزًا، وتجربة فريدة تدرس بالعالم في مجال إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة متكاملة الخدمات، بها وحدات لائقة كاملة التأثيث، لبدء حياة كريمة لقاطني العشوائيات، وذلك كحق أصيل من حقوق الإنسان التي تؤمن الدولة المصرية بضرورة توفيره لمواطنيها