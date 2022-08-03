نقل فتاة لمستشفى طوارئ جامعة طنطا سقط بها اسانسير من الطابق السابع

الغربية مصطفى عادل

نقلت سيارة إسعاف مساء اليوم، فتاة في العقد الثالث من العمر لمستشفي طوارئ جامعة طنطا مصابة باصابات خطيرة عقب اسانسير برج سكني بها من الطابق السابع بمنطقة قحافة ثان طنطا بمحافظة الغربية.

وتلقي اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية قد تلقي إخطارا من مأمور قسم ثان طنطا بورود بلاغ لشرطة النجدة بسقوط اسانسير برج سكني بمنطقة قحافة وبداخله فتاة.

انتقلت قوة من الانقاذ البري وسيارة اسعاف لمكان البلاغ وتم إخراج فتاة تدعي" ل م ا ل " 28 سنة، وتم نقلها لمستشفي طنطا الجامعي، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.