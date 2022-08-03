نانسى بيلوسى تغادر تايوان ببدلة بيضاء وتوزع ميداليات تذكارية

أ.ش.أ

قامت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، بتوزيع ميداليات تذكارية لمن رافقوها في تايوان قبل مغادرتها تايبيه، حسبما أفاد موقع روسيا اليوم.

وصعدت بيلوسي إلى الطائرة مرتدية بدلة بيضاء.

وكانت بيلوسي قد وصلت إلى العاصمة التايوانية مساء يوم أمس الثلاثاء، بعد أن هبطت طائرتها في مطار سونغ شان، وسط تحذيرات من بكين بإجراءات صارمة، حال إتمام هذه الزيارة.

وحذرت الصين شركات الطيران العاملة في آسيا من الطيران في المنطقة المحيطة بتايوان لإجرائها مناورات عسكرية في الفترة من 4-7 أغسطس، حيث يخطط مطار تايوان في تايبيه إلى إلغاء ما يصل إلى 40 رحلة وصول ومغادرة بسبب تلك المناورات.