نائب محافظ المنيا يوجه بتحرير محاضر لمخابز مخالفة بمركزي مغاغة وبني مزار

المنيا-حسن عبد الغفار



كلف اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، نائبه الدكتور محمد أبو زيد، بالمتابعة والمرور الميداني على كافة القطاعات الخدمية لمتابعة الحالة العامة بمراكز المحافظة، الى جانب إحكام الرقابة التموينية على المخابز البلدية والأسواق، والسلع والمواد الغذائية، والتأكد من مدي صلاحيتها للاستهلاك، حرصا على سلامة وصحة المواطنين.



من جانبه قاد الدكتور محمد أبو زيد، نائب المحافظ، حملة تفتيشية، على عدد من المخابز البلدية بمركزي مغاغة وبني مزار، رافقه خلالها خالد عبد الرؤوف رئيس مركز ومدينة مغاغة، وعماد حسن رئيس مركز ومدينة بنى مزار، وعدد من الجهات المعنية.



وجه نائب المحافظ بتحرير 3 مخالفات لمخابز بلدية وذلك لنقص الوزن، بمركز مغاغة، موجهاً الوحدة المحلية والتموين بتكثيف الحملات التموينية والتفتيشية لمتابعة إنتاج الخبز ومدى مطابقة المواصفات والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة والتصدي لمن يتاجرون بالسلع المدعمة، وكذلك اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



وكانت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مغاغة، قد نفذت حملة تموينية وتفتيشية على المخابز البلدية والمحال التجارية والأسواق العامة، صباح اليوم، أسفرت عن تحرير 21 محضر لمخابز مخالفة، منها 7 داخل مدينة مغاغة، و17 محضر، بقرية طنبدي، حيث جاءت المخالفات ما بين نقص وزن ومواصفات ونظافة، وعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.



كما شملت جولة النائب تفقد عدد من المخابز البلدية، بمركز بني مزار، لمتابعة جودة الخبز المنتج، حيث وجه بتحرير محضر لأحد المخابز لوجود نقص في الوزن.