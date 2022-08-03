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مياه بنى سويف تتابع تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع تطوير منظومة معالجة الصرف الصحى

الأربعاء، 03 أغسطس 2022 10:26 ص
مياه بنى سويف تتابع تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع تطوير منظومة معالجة الصرف الصحى دينا عمر سليمان
كتب أحمد حسن

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اجتمعت المهندسة، دينا عمر سليمان رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، مع المسئولين عن مشروع تطوير ورفع كفاءة منظومة معالجة الصرف الصحي ببياض العرب شرق النيل وإعادة استخدامها في الزراعة، ومتابعة موقف المشروع ونسب تنفيذ الأعمال.
 
وقالت المهندسة دينا أن المشروع يتكون من مرحلتين، المرحلة الأولى "الحل العاجل "وتم خلالها إنشاء محطة ري ووحدة فلاتر، ومد خطوط شبكات ري بالتنقيط وزراعة مئات من الأفدنة بأشجار الجوجوبا ونخيل الزينة" طبقا للكود المصري"، والتي تتميز بقيمة اقتصادية كبيرة في عدد من المجالات، والمرحلة الثانية جاري تنفيذ أعمال منظومة الصرف والتي تتضمن تنفيذ حل دائم ونهائي .
 
يأتي ذلك في إطار إتجاه الدولة إلى تحقيق أعلى استفادة من جميع الموارد التى تملكها، وتوفير أى موارد يمكن زراعتها أو إنتاجها، لذا تم الاتجاه إلى معالجة مياه الصرف الصحى لإستخدامها فى عمليات زراعة الغابات الشجرية مما يسهم في توفير الأخشاب بجانب المساهمة في الحد من آثار التغيرات المناخية السيئة، كما أن الغابات تعتبر أحد أهم مصدات الرياح .
 
 

وزاره الاسكان

شركات المياه

شركه مياه بنى سويف

محافظه بنى سويف



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