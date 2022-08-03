مياه الشرقية تشن حملات تفتيشية لرفع الوصلات الخلسة وتغيير عدادات المياه المعطلة

الشرقية - إيمان مهنى

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، علي ضرورة تطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والسعي دائما إلي تلبية جميع متطلباتهم من خلال إيجاد حلول مُرضية لمشاكلهم وفقاً للوائح والقوانين للتخفيف عن كاهلهم وتقديم أفضل الخدمات لهم وخاصة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي من خلال تقديم كوب مياه نظيف ومشروعات صرف صحي آمنه وسليمة حفاظاً علي البيئة والصحة العامة للمواطنين.

ومن جانبه أشار المهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي إلي أنه إيماناً بأهمية رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين والحفاظ على موارد الدولة، وتطبيقاً لمبدأ العدالة في حصول المشتركين على كافة الخدمات بصورة قانونية تم تشكيل لجان من القطاع التجاري بفرعي الشركة بالزقازيق وأبو كبير للمرور والتفتيش على المشتركين لتحصيل المتأخرات ورفع الوصلات الخلسة التي يلجأ إليها البعض هرباً من إتباع الإجراءات القانونية، أو لسرقة المياه، أو الاستفادة من خدمة الصرف الصحي دون سداد المستحقات أسفرت عن تحرير 30 مخالفة تعدي على شبكة الصرف الصحي، وتحرير 43 محضر تعدي على شبكة مياه الشرب، بالإضافة إلى حصر المتأخرات على عدد من المشتركين والتي بلغت 150000م٣ إستهلاك فعلي.

وناشد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي المواطنين بضرورة التعاقد بشكل قانوني وسداد المتأخرات وعدم التجاوز وكذلك الإبلاغ حال وجود أي مخالفات عبر قنوات التواصل من خلال أرقام الخط الساخن.