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موسكو تدعو الدول إلى تنفيذ التزاماتها في الرقابة على الأسلحة النووية بشكل مسؤول

الأربعاء، 03 أغسطس 2022 10:38 م
موسكو تدعو الدول إلى تنفيذ التزاماتها في الرقابة على الأسلحة النووية بشكل مسؤول أوكرانيا وروسيا
كتب أحمد عرفة

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دعا نائب المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة جينادي كوزمين كافة الدول إلى تنفيذ التزاماتها في الرقابة على الأسلحة النووية بشكل مسؤول، ومنع وقوعها في أيدي الإرهابيين، وفقا روسيا اليوم

وقال نائب المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة إن جهود المجتمع الدولي يجب أن تهدف في نهاية المطاف إلى تقليص مخاطر وقوع السلاح والمواد النووية في أيدي التنظيمات الإرهابية.

وتابع نائب المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة: ندعو كافة الدول إلى موقف مسؤول تجاه التزاماتها في مجال الرقابة على الأسلحة النووية، وكذلك الملاحقة القضائية للإرهابيين ومؤيديهم.

 


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