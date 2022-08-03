من مقلب قمامة لمسطح أخضر .. ملعب بشمال سيناء يتحول لواجهة رياضية وترفيهية

شمال سيناء ـ محمد حسين

نجحت جهود الشباب المتطوعين وأعضاء مجلس إدارة مركز شباب بئر العبد بشمال سيناء فى تحويل مقلب للقمامة بالملعب الفرعي للمركز لمساحات خضراء نابضة بالحياة.

وقال سليمان عبد العزيز ، أحد القائمين على المشروع من أعضاء مجلس إدارة مركز شباب بئر العبد لـ " اليوم السابع "، إن الملعب كان عبارة عن منطقة مهملة تتراكم عليها القمامة منذ ما يقرب من 15 عاما ، وتم إعادة تهيئتها برفع المخلفات ، وتخطيطها ، وتحويلها حاليا لمساحات خضراء وملعب من النجيل الطبيعي، وأصبحت متنفسا حضاريا وسط مدينة بئر العبد على مساحة 60×80 متر.

وأضاف أن الملعب بمسطحة الأخضر أصبح يستخدم كمقر للأنشطة الرياضية طوال ساعات النهار يستفيد منه الشباب والأطفال ، وليلا متنزه للأسر مع اطفالهم للخروج من حرارة الأجواء بحثا عن متعة الجلوس فى أماكن مفتوحة إلى جانب انه مقر إقامة الفعاليات المنوعة لافتا ان هذه الأعمال تمت بجهود تطوعية تحت اشراف ومتابعة إدارة بئر العبد الرياضية ومديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء .

وأشار إلى أنه يقدم مركز شباب بئر العبد العديد من الخدمات الرياضية والترفيهية والتثقيفية للشباب والأسر في مدينة بئر العبد من خلال نادي الفتاه ، وملاعب مخصصة للأطفال، ووصاله جيم، وصالات لتنس الطاولة وملعب للكرة الطائرة ، ملعب خماسي وملعب سباعي ، ويجرى التخطيط لإنشاء نزل للشباب داخل المركز .















