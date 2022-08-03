منظمة دولية: مقتل وإصابة 689 مدنيا خلال أشهر الهدنة فى اليمن

أ.ش.أ

رصدت منظمة إنقاذ الطفولة الدولية، مقتل وإصابة 689 مدنيا خلال أشهر الهدنة الأممية في اليمن.

وذكرت المنظمة، في تقرير لها أوردته قناة "اليمن" الإخبارية اليوم الأربعاء، أنها رصدت منذ مطلع الهدنة في الثاني من إبريل الماضي وحتى السابع والعشرين من يوليو الماضي، مقتل 217 مدنيا وإصابة 472 آخرين.

وأشارت إلى أن الضحايا سقطوا، خلال القصف ونيران الأسلحة الصغيرة والألغام والذخائر غير المنفجرة والقناصة والعبوات الناسفة والطائرات من دون طيار.. مبينة في الوقت نفسه أن ضحايا الأطفال، في أشهر الهدنة، 120 طفلا بينهم 32 قتيلا و88 جريحا .. مشيرة إلى أن الأسبوع الأخير من الهدنة الثانية سجل مقتل وإصابة 38 طفلا.

وتطرقت إلى تصاعد العنف، في الشهر الماضي، والذي أسفر عن مقتل 232 مدنيا من بينهم 57 طفلا، مؤكدة أن الأسبوع الأخير من شهر يوليو هو الأكثر دموية منذ سنوات.

وكانت الحكومة اليمنية قد رحبت أمس بإعلان المبعوث الأممي تمديد الهدنة لشهرين إضافيين وفق البنود السابقة حتى الثاني من أكتوبر المقبل والذي جاء بعد التشاور مع الحكومة وموافقتها.