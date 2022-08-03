منظمة خريجى الأزهر بليبيا تشكر الرئيس السيسى لنقل جرحى صهريج للعلاج بمصر

كتب لؤى على

أشادت المنظمة العالمية لخريجي الأزهر فرع ليبيا بالموقف الأخوي الذي قامت به جمهورية مصر العربية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي بنقل جرحي أنفجار صهريج نقل وقود بمنطقة أوباري، وادي الحياة، لتلقي العلاج بمستشفيات القاهرة على نفقة الدولة المصرية، وإذ تؤكد المنظمة أن مثل هذه المواقف والتي ليست بغريبة على جمهورية مصر العربية والتي تعزز من العلاقة بين البلدين الشقيقين.

وتقدمت المنظمة العالمية لخريجي الأزهر فرع ليبيا، بكافة أعضائها بالشكر والتقدير والعرفان لجمهورية مصر العربية على هذه المواقف الطيبة.