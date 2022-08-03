ممثل المفوضية الأوروبية يناقش تطورات الأوضاع مع "آسيان" وأوروبا

كتبت: هناء أبو العز

يزور الممثل الأعلى للشئون الخارجية بالمفوضية الأوروبية، جوزيب بوريل، اليوم كمبوديا لحضور الاجتماع الوزاري السنوي بين الاتحاد الأوروبي ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) ، وكذلك الاجتماع الوزاري للمنتدى الإقليمي لرابطة أمم جنوب شرق آسيا (ARF) ، و لعقد عدد من الاجتماعات الثنائية.

وخلال زيارته ، سيلتقي الممثل السامي برئيس الوزراء الكمبودي هون سن ، وكذلك نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية براك سوخون، وهو أيضًا المبعوث الخاص لرئيس رابطة أمم جنوب شرق آسيا بشأن ميانمار.

وستركز المناقشات الثنائية على التعافي بعد الوباء، وحرب روسيا ضد أوكرانيا وانعكاساتها العالمية ، والتعاون الإقليمي والتطورات المقلقة في ميانمار، بالإضافة إلى العمل على تعميق علاقات الاتحاد الأوروبي مع كمبوديا ، التي تتولى رئاسة الآسيان هذا العام.

وسيشارك الممثل الأعلى نائب الرئيس بوريل في رئاسة الاجتماع الوزاري السنوي بين الاتحاد الأوروبي ورابطة أمم جنوب شرق آسيا ، إلى جانب وزير خارجية الفلبين إنريكي مانالو.

وفي هذا الاجتماع، سيتبنى الاتحاد الأوروبي ورابطة دول جنوب شرق آسيا خطة عمل جديدة بين الاتحاد الأوروبي ورابطة أمم جنوب شرق آسيا ، والتي تحدد مجموعة واسعة من المجالات المقررة لتعميق التعاون على مدى السنوات الخمس المقبلة (2023-2027) ، بما في ذلك التعافي من الوباء ، والتجارة ، والقواعد- الاتصال القائم على الاستدامة ، وتغير المناخ ، والبحوث ، والأمن. وستلعب الاستعدادات للقمة التذكارية الأولى من نوعها بين الاتحاد الأوروبي والآسيان التي يشارك فيها جميع قادة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وعددهم 27 ، والتي ستعقد في بروكسل في ديسمبر ، دورًا بارزًا في المناقشات.

وفي 5 أغسطس ، سيمثل نائب الرئيس بوريل الاتحاد الأوروبي في المنتدى الوزاري للمنتدى الإقليمي لرابطة أمم جنوب شرق آسيا ، برئاسة كمبوديا. ستشارك الدول الأعضاء في رابطة أمم جنوب شرق آسيا جنبًا إلى جنب مع 17 من شركاء ARF الآخرين لتبادل وجهات النظر حول قضايا الأمن الإقليمي والعالمي. سيشارك الممثل السامي الاتحاد الأوروبي في إدانته الموحدة للعدوان الروسي على أوكرانيا وانتهاكاتها لميثاق الأمم المتحدة ، ويقيم تأثير الحرب الروسية على الاقتصاد العالمي والأمن الغذائي. كما سيثير الممثل السامي القضايا الإقليمية المثيرة للقلق ، بما في ذلك العنف المتزايد الذي يرتكبه المجلس العسكري في ميانمار.

وأثناء وجوده في بنوم بنه، سيعقد نائب الرئيس بوريل اجتماعات ثنائية إضافية مع محاوري آسيان ودوليين آخرين.

ويصادف عام 2022، 45 عامًا من الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان). في عام 2021 ، أقر الاتحاد الأوروبي بالدور الرئيسي لمركزية الآسيان في استراتيجية الاتحاد الأوروبي للتعاون في منطقة المحيطين الهندي والهادئ ، ورفع مهمة الاتحاد الأوروبي لدى الآسيان إلى وفد كامل من الاتحاد الأوروبي. تحدد استراتيجية الاتحاد الأوروبي لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ التزامات الاتحاد الأوروبي بالمساهمة في استقرار المنطقة وأمنها وازدهارها وتنميتها المستدامة ، بما يتماشى مع مبادئ الديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان والقانون الدولي.