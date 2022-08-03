مطران بورسعيد يشيد بالجهود الأمنية لحفظ الأمن لمزيد من الاستقرار

بورسعيد محمد فرج

أشاد الأنبا تادرس مطران بورسعيد بالجهود الأمنية التى تبذل لحفظ الأمن والأمان للمواطن المصرى لمزيد من حالة الاستقرار والرخاء لدفع عجلة التنمية والإنتاج والتقدم لشعب مصر المحروسة.

جاء ذلك خلال زيارته صباح اليوم والوفد المرافق له من آباء وكهنة مطرانية الأقباط الأرثوذكس، لتقديم التهنئة للواء مدحت عبد الرحيم لتوليه منصب مساعد وزير الداخلية ومدير أمن بورسعيد خالفا اللواء حسنى عبد العزيز.

ومن جانبه وجه الأنبا تادرس مطران بورسعيد وضواحيها الشكر والتقدير لكل رجال الشرطة، مؤكدا على مايبذلونه من جهود وتضحيات كبيرة على أرض الباسلة لتأمين وحماية المنشآت الحيوية والعامة والخاصة لترسيخ الأمن والأمان فى ربوع مصر المحروسة متمنيا دوما التوفيق لرجال الشرطة المصرية وحماية وطننا الغالى من كل سوء ومكروه.



وفد مطرانية بورسعيد