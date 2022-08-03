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مطار مرسى علم يستقبل 13 رحلة دولية بينها 4 رحلات تشيكية و3 ألمانية

الأربعاء، 03 أغسطس 2022 08:00 ص
مطار مرسى علم يستقبل 13 رحلة دولية بينها 4 رحلات تشيكية و3 ألمانية مطار مرسى علم الدولى
البحر الأحمر - عماد عرفة

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يستقبل مطار مرسى علم الدولى، اليوم الأربعاء، 13 رحلة طيران دولية أغلبها أوروبية على مدار ساعات اليوم، حيث يتم تسهيل إجراءات الوصول لنقل السياح للفنادق المختلفة.
 
وتبين من كشوف الطيران اليوم من المقرر وصول 4 رحلات من المطارات التشيكية و2 من بولندا، و3 من المانيا ، ورحلتين من سلوفاكيا، ورحلتين داخليتين،  وذلك ضمن 122 رحلة طيران دولية، يستقبلها المطار من السبت الماضي حتي الجمعة المقبلة، حيث تصل الرحلات 12 دولة أوروبية، ويتم تسهيل إجراءات وصولها لإيفادهم إلى الفنادق والمنتجعات السياحية المختلفة فى مرسى علم لقضاء إجازتهم.
 
وتبين من جداول رحلات طيران مطار مرسى علم الدولى الأسبوعية، أن من بين 122 رحلة طيران الوافدة خلال الأسبوع 114 رحلات دولية و8 رحلات أخرى داخلية، وتصل الرحلات الدولية من عدة دول منها 3 رحلات من بلجيكا، و4 من هولندى، و22 من المطارات الإيطالية.
 
بينما يستقبل المطار خلال الأسبوع 16 رحلة من ألمانيا، و37 رحلة من التشيك، والذى يعد أكبر وصول، وكذلك 22 رحلة من بولندا و3 رحلات من سويسرا، ورحلة من لكسمبورج ورحلة و4 من سلوفاكيا ورحلة من النمسا ورحلة من المجر.
 
 
 

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