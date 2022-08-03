مصرع وإصابة 3 أشخاص بحادثى تصادم مختلفين بالقليوبية

القليوبية إبراهيم سالم

أصيبت سيدة وطفلها بكسور إثر اصطدام سيارة ملاكي بهما أثناء عبورهما الشارع الجديد دائرة قسم ثان شبرا الخيمة، كما لقيت طفلة مصرعها أثناء عبورها مزلقان السكة الحديد بمنطقة كفر منصور دائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية، وجرى نقل الجثة والمصابين للمستشفى والتحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، والتي أمرت بالتصريح بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية.



في البداية أصيبت سيدة وطفلها بكسور إثر اصطدام سيارة ملاكي بهما أثناء عبورهما الشارع الجديد دائرة قسم ثان شبرا الخيمة، وتم نقل المصابين للمستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق، فأمرت بالتحفظ على السيارة والاستعلام عن حالة المصابة وطفلها.



وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وتبين إصابة سيدة وطفلها إثر اصطدام سيارة ملاكي بهما، أثناء عبورها الطريق وإصابتهما، ونقل المصابين للمستشفى لاتخاذ اللازم، وتحرر المحضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.



فيما تضمنت الواقعة الثانية مصرع طفلة أثناء عبورها مزلقان السكة الحديد بمنطقة كفر منصور دائرة مركز طوخ، وجرى نقل الجثة لمستشفى تحت تصرف النيابة العامة، والتي أمرت بالتصريح بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية، ونشر صورها للوصول لأهليتها، وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها وسؤال شهود العيان بالواقعة.



على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وتبين أن الطفلة مجهولة الهوية، وترتدي بنطالا أسود اللون، وعثر معها على كراس درس إنجليزي، وجرى نقل الجثة لمستشفى تحت تصرف النيابة العامة.