اليوم السابع
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الأربعاء، 03 أغسطس 2022 05:27 م
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مصرع طفلين شقيقين فى حريق بالشرقية

الأربعاء، 03 أغسطس 2022 04:25 م
مصرع طفلين شقيقين فى حريق بالشرقية حريق - أرشيفية
الشرقية فتحية الديب

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لقي طفلين شقيقين مصرعهما، إثر نشوب حريق فى مسكن أسرتهما بمدينة القنايات بالشرقية، حيث تلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد الجمسي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مستشفى القنايات المركزي بوصول الطفلين آدم ر ال، 3 سنوات ونصف، وشقيقه رحيم، سنتان ونصف، متوفيان.

بالانتقال والفحص تبين من التحريات الأولية وفاة الطفلين إثر نشوب حريق في مسكن أسرتهما في مدينة القنايات، فيما أفادت المعلومات الأولية بنشوب الحريق بسبب ماس كهرباء ما تسبب في اختناقهما.

تمت السيطرة على الحريق وإخماد النيران، ونقل جثتي الطفلين إلى مشرحة مستشفى القنايات المركزي، وأفادت المعاينة الأولية بأن الطفلين توفيا جراء إصابتهما بحالات اختناق، فيما تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.


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