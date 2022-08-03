اليوم السابع
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مصرع طالبة تناولت طعاما يحتوى على سم فئران فى مدينة 6 أكتوبر

الأربعاء، 03 أغسطس 2022 10:22 ص
مصرع طالبة تناولت طعاما يحتوى على سم فئران فى مدينة 6 أكتوبر اسعاف - ارشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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لقيت طالبة مصرعها نتيحة تناولها طعام يحتوي على سم فئران بمدينة 6 أكتوبر، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق. 
 
 
تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مصرع طالبة تبلغ من العمر 14 سنة داخل مسكن أسرتها بمدينة 6 أكتوبر، نتيجة تناولها طعاما مسمما.
 
 
بإجراء التحريات تبين لرجال المباحث أن الضحية تناولت طعام يحتوي على سم فئران تم وضعه للتخلص من فأر، إلا أنها تناولته سهوا، مما أسفر عن إصابتها بحالة تسمم، وفارقت الحياة. 
 
 
استمع رجال المباحث لأقوال أفراد من أسرتها، ولم يشتبهوا في وفاتها جنائيا، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق. 
 

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