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مصرع شاب غرقا إثر اختلال توازنه أثناء الصيد بترعة المحمودية في البحيرة

الأربعاء، 03 أغسطس 2022 11:12 م
مصرع شاب غرقا إثر اختلال توازنه أثناء الصيد بترعة المحمودية في البحيرة إسعاف - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة

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لقى شاب مصرعه غرقا بترعة المحمودية بالبحيرة، إثر اختلال توازنه، أثناء قيامه بالصيد داخل الترعة، حيث تلقى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة  بلاغا من شرطة النجدة. 
 
وبالفحص تبين مصرع عماد .ع م 35 سنة، ومقيم الرحمانية إثر اصابته باسفكسيا الغرق، وذلك أثناء قيامة بصيد الأسماك بترعة المحمودية أمام قرية شدرشة أثر اختلال توازنه، وانزلاق جسده فى الماء.
 
وتم انتشال جثة المتوفى، ونقلها إلى ثلاجة حفظ الموتى، بالمستشفى العام، تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، تمهيدا لاحالته النيابة العامة لمباشرة التحقيق، ومعرفة ملابسات وأسباب الواقعة.
  

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