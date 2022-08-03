اليوم السابع
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الأربعاء، 03 أغسطس 2022 06:56 م
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مصرع سيدة وإصابة 6 فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بأسيوط

الأربعاء، 03 أغسطس 2022 06:11 م
مصرع سيدة وإصابة 6 فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بأسيوط إسعاف - أرشيفية
أسيوط-هيثم البدرى

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لقت سيدة مصرعها بينما أصيب 6 آخرين فى حادث انقلاب سيارة ملاكى على طريق دشلوط بمركز ديروط.

 

وتلقى اللواء أحمد جمال مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز شرطة ديروط يفيد بانقلاب سيارة ملاكي علي طريق دشلوط بمركز أسيوط.

 

وتبين انقلاب سيارة ملاكى رقم 3468 ى ا ر على طريق دشلوط السحارة، وأسفر الحادث عن وفاة فاطمة م م، وإصابة كل من باسم ف ع 37 سنة، وحربى ج ل 48 سنة، هاجر ح ع  14 سنة، وعبد العزيز ح ع 12 سنة، وسعاد ط م  37 سنة ، وأحمد ع س 16 سنة، وجميعهم من دير مواس وتم نقلهم الى مستشفى القوصية المركزى وتحرر المحضر اللازم وجار العرض علي النيابة العامة.


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