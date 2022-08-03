مصرع ربة منزل عثر على جثتها بأحد شوارع سنهور في الفيوم

الفيوم رباب الجالى

لقيت ربة منزل مصرعها في بمنطقة سنهور بمحافظة الفيوم حيث عثر عليها مقتولة بالشارع، وأبلغ الأهالي عن الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كان اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العميد أسامة أبو طالب مأمور مركز شرطة سنهور، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة، بتلقي بلاغاً من سكان شارع علاء الماوي بنطاق المركز، بمقتل ربة منزل والثور علي جثتها بالشارع.

وعلى الفور انتقل ضباط مركز شرطة سنهور، برئاسة المقدم محمد عشري، رئيس مباحث مركز شرطة سنهور، إلى مكان الواقعة، وعثروا العثور على جثة ربة منزل مقتولة بالشارع.

وتم فرض كردون أمني بمحيط مسرح الجريمة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى سنورس المركزي تحت تصرف الجهات المختصة التي تولت التحقيق.