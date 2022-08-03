مشروعات صناعية وخدمية تنضم لمسيرة التنمية بشمال سيناء.. غدا باليوم السابع

ينشر اليوم السابع فى عدد الغد من الجريدة المطبوعة مجموعة من الأخبار والتغطيات الهامة على رأسها "إنشاء منطقة صناعية بوسط أرض الفيروز.. مشروعات صناعية وخدمية جديدة تنضم لمسيرة التنمية على أرض شمال سيناء.. مجمع صناعى حرفى بالعريش.. إنشاء مدارس فنية متخصصة وأخرى للمتفوقين.. ورفع كفاءة الشبكات الأرضية وتحويلها لكوابل فايبر.

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